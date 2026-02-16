Alertan por Aumento de Enfermedades Respiratorias en la Región del Soconusco

* Debido a Cambios Bruscos de Temperatura.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero de 2026.- Las variaciones repentinas de temperatura que se han registrado en la región del Soconusco han provocado un incremento en los casos de enfermedades respiratorias, advirtió el médico especialista Valencia Moreno Moisés, quien llamó a reforzar las medidas preventivas, especialmente entre la población vulnerable.

El especialista explicó que, aunque el invierno concluirá oficialmente el próximo 21 de marzo, las oscilaciones térmicas continúan afectando la salud de los habitantes.

En municipios como Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico y ejido El Edén, de Tapachula, se han reportado temperaturas que fluctúan entre los 13 y 21 grados centígrados.

Estos cambios, aparentemente moderados, generan un impacto importante en el organismo, particularmente en niños y adultos mayores, cuyos sistemas inmunológicos pueden encontrarse debilitados.

Pasar de un ambiente frío a uno cálido, o viceversa, afecta directamente las defensas del cuerpo, señaló.

También alertó sobre el riesgo para personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, pacientes oncológicos, así como quienes padecen afecciones pulmonares como EPOC, asma o bronquitis.

De igual forma, advirtió que quienes presentan algún compromiso inmunológico, incluidos pacientes con hepatitis B o C, deben extremar precauciones.

El médico subrayó que actualmente coinciden diversos padecimientos respiratorios con enfermedades exantemáticas como el sarampión, cuyos primeros síntomas pueden confundirse con una gripe común.

Por ello, exhortó a la población a no automedicarse y acudir a consulta ante cualquier signo de alarma.

Entre las principales medidas preventivas destacan, mantener actualizado el esquema de vacunación contra influenza, COVID-19 y sarampión.

Reforzar la alimentación con vitaminas A, B, C y D, mediante el consumo de frutas, verduras y cítricos, además de mantener una adecuada hidratación.

Utilizar ropa abrigadora en zonas de mayor frío y emplear cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios.

Finalmente, el especialista reiteró que la prevención es fundamental para evitar complicaciones que puedan derivar en hospitalización, sobre todo en una región donde las condiciones climáticas pueden cambiar drásticamente en pocas horas. EL ORBE/Nelson Bautista