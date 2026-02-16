lunes, febrero 16, 2026
Presuntas Extorsiones en la Frontera Frenan Turismo Guatemalteco

0
12

* Visitantes Enfrentan Trabas Aduanales y Cobros Indebidos.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero del 2026.- La afluencia de turismo comercial proveniente de Guatemala hacia Tapachula ha caído drásticamente, ubicándose apenas en un 10 por ciento, según estimaciones del sector empresarial.
La presidenta de Coparmex en la región, Martha Yamel Moisés Ceja, señaló que las principales afectaciones no derivan ya de la inseguridad, sino de presuntas prácticas irregulares en los puntos fronterizos.
Aunque existe una oferta atractiva de productos y eventos como la feria local, los visitantes guatemaltecos enfrentan múltiples obstáculos para ingresar al país, expuso.
Las quejas se centran en revisiones excesivas por parte de autoridades aduanales, solicitudes de documentación adicional y, según denuncias de los propios turistas, cobros indebidos para permitir el paso, práctica que ellos mismos califican como “moche”.
La empresaria subrayó que estas situaciones generan una percepción negativa y desalientan el flujo de compradores que tradicionalmente fortalecen la economía local.
“Está afectando al comercio, a los hoteles y a los restaurantes”, afirmó, al señalar que incluso en redes sociales circulan mensajes que advierten a los guatemaltecos que eviten cruzar la frontera por presuntos abusos.
Recordó que durante eventos como el “Buen Fin”, cuando el cruce fue más ágil, se registró una mayor llegada de visitantes. Por ello, insistió en la necesidad de coordinación entre autoridades para garantizar un tránsito ordenado y sin irregularidades.
Finalmente, advirtió que la percepción de extorsión también constituye una forma de inseguridad, ya que deteriora la confianza y la relación comercial entre ambos países, en un momento en que la economía regional requiere mayor dinamismo y certidumbre. EL ORBE/ JC

