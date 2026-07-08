Invitan a la Población a Capacitarse en Primeros Auxilios en Tapachula

*Grupo SAE Impartirá Curso de Verano.

Tapachula, Chiapas; 7 de Julio del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y preparar a la ciudadanía para actuar de manera correcta ante una emergencia, Grupo SAE abrió la convocatoria para su Curso de Verano de Primeros Auxilios, dirigido a personas mayores de 11 años interesadas en adquirir conocimientos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Maylin Morales, voluntaria de Grupo SAE y estudiante de la Licenciatura en Enfermería, informó que el curso iniciará el próximo 18 de julio y tendrá una duración aproximada de un mes, desarrollándose durante los fines de semana para facilitar la participación de estudiantes, trabajadores y público en general.



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La capacitación combinará teoría y práctica, abordando temas fundamentales como reanimación cardiopulmonar (RCP), atención en casos de obstrucción de vías aéreas, control de hemorragias, manejo inicial de fracturas y técnicas adecuadas de movilización de personas lesionadas, con el propósito de evitar acciones que puedan agravar las lesiones antes de la llegada de los servicios de emergencia, señaló.La voluntaria destacó que, aunque muchas personas saben que deben llamar al 911 ante un accidente, aún es común que intenten mover a los lesionados sin los conocimientos necesarios, situación que puede provocar daños mayores, especialmente en accidentes de motocicleta, uno de los incidentes más frecuentes en Tapachula.El curso está abierto a toda la población mayor de 11 años y contempla una cuota de recuperación de 800 Pesos, con posibilidad de apartar el lugar mediante un anticipo de 200 Pesos. Los participantes recibirán una constancia al concluir satisfactoriamente la capacitación.Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 18 de julio, aunque los organizadores advirtieron que el cupo es limitado. Los interesados pueden solicitar información a través de la página de Facebook Ambulancias Grupo SAE A.C. o comunicarse al teléfono 962 144 71 12.Grupo SAE reiteró que fomentar una sociedad capacitada en primeros auxilios representa una inversión en la seguridad y el bienestar colectivo, ya que una atención adecuada durante los primeros minutos de una emergencia puede salvar vidas y reducir las consecuencias de un accidente. EL ORBE/ JC