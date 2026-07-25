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Encarecimiento de Insumos y Falta de Comercialización Asfixian a Cafeticultores

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*Urgen Programas Federales Para Reactivar al Sector.

Tapachula, Chiapas 24 de julio 2026. La cafeticultura, una de las principales actividades económicas de Chiapas, enfrenta una crisis que pone en riesgo el sustento de miles de familias productoras.
Cafeticultores del Soconusco denunciaron la desaparición de programas de apoyo al campo, el impacto del cambio climático y las condiciones de comercialización que, aseguran, favorecen a las grandes empresas compradoras.
Ismael Gómez Coronel, productor de la región, señaló que desde hace varios años desaparecieron programas de manejo fitosanitario, renovación de cafetales, asistencia técnica y entrega de paquetes tecnológicos, lo que ha debilitado la productividad del sector.

El representante del gremio afirmó que, aunque autoridades han entregado algunos insumos, como bombas fumigadoras, mochilas y plantas de café, estas acciones se ha quedado corto para atender las necesidades de cerca de 25 mil productores del Soconusco y alrededor de 180 mil en todo Chiapas. Explicó que la distribución de plantas representa apenas entre seis y siete por productor, cantidad que calificó como simbólica tras más de siete años sin una renovación integral de los cafetales.
A esta situación se suman las afectaciones provocadas por lluvias irregulares, sequías y granizadas, fenómenos que han reducido el rendimiento de las cosechas y afectado la floración de los cultivos.
También cuestionó las condiciones del mercado al señalar que producir una tonelada de café cuesta entre 70 mil y 80 mil pesos, mientras que empresas compradoras fijan precios iniciales cercanos a los 53 pesos por kilogramo, por debajo de los costos de producción.
Finalmente, los cafeticultores pidieron a los gobiernos asignar recursos suficientes para reactivar programas productivos y respaldar al sector. Advirtieron que, sin una política integral que incluya presupuesto, asistencia técnica y mejores condiciones de comercialización, la cafeticultura chiapaneca continuará perdiendo competitividad. EL ORBE/Nelson Bautista

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