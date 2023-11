Ya Está por Terminar el Censo Para Damnificados por «Otis»: AMLO

Ciudad de México; 13 de Noviembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya está por terminar el censo del Bienestar de personas damnificadas tras el paso del huracán «Otis» en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, que ya pasó de los 250 mil hogares censados.

«Espero que la semana próxima ya comencemos a entregar de manera directa los apoyos, hogar por hogar», dijo López Obrador en su mañanera de este 13 de noviembre en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Cajeme, Sonora.

El presidente López Obrador dijo que sostienen pláticas con distribuidores de materiales de construcción para que no falte la grava, la arena, la varilla, el block, el cemento y que no se abuse en los precios porque la gente va a autoconstruir las viviendas.

«También, ya se avanzado mucho en la entrega de los enseres domésticos; estufas, refrigeradores, camas licuadoras, vajillas ya se están entregando diariamente un promedio de tres mil paquetes, pero son 250 mil.

«Hay un contrato de 30 mil ya firmado y estamos buscando una opción para que en diciembre antes de que finalice el año tengamos todos los aparatos electrodomésticos en nuestro país, que estén en los hogares de los damnificados. Se ha ido avanzando en la reconstrucción de Coyuca y Acapulco y vamos a seguir así, adelante. Estamos regresando poco a poco a la normalidad», indicó.

El Presidente dijo que fue un milagro, pues se trató de un huracán categoría 5, como el que afectó a Nueva Orleans, con el que hubo más de dos mil fallecidos.

«Acá por suerte no fueron tantos fallecidos hasta ahora; de acuerdo a la Fiscalía de Guerrero, son 48 fallecidos y de los desaparecidos o personas no localizadas ya sólo faltan por localizar 26», mencionó. Sun