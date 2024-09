Llama AMLO a Sumar Esfuerzos Sociedad y Gobierno en el Combate al Consumo de Drogas

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a evitar el crecimiento del consumo de droga y evitar sus consecuencias.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando en el Estado de México, el llamado cobro de piso. Todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos».

En ese sentido, López Obrador aseveró que en este sexenio su gobierno ha destinado 110 mil millones de Pesos para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para ofrecerles oportunidades e impedir que los enganchen en las bandas de la delincuencia. A los jóvenes, no les vamos a dar la espalda.

El mandatario insistió que entre todos apoyemos para evitar el crecimiento del consumo de drogas, citando como ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, donde la adición a las drogas sintéticas provoca miles de muertes anuales.

Para concluir, el jefe del Ejecutivo Federal condenó la herencia corruptora del neoliberalismo que no sólo entregaron los bienes públicos al extranjero y la iniciativa privada, sino que tampoco respetaban el presupuesto, «nada más que el pueblo dijo basta y se acabó ese pinche modelo… no sólo se quedaban con esas tranzas, también se quedaban el presupuesto”.

Censuró el periodo neoliberal, con especial énfasis en el periodo de Carlos Salinas cuando se remataron los bienes de la nación. En contraste, aseguró que su gobierno mantendrá su política para rescatar a Petróleos Mexicanos y continuar con el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad. Boletín Oficial