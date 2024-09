Oleada de Migrantes Inunda Piedras Negras

Saltillo, Coahuila.- En los últimos cinco días han cruzado el Río Bravo por la ciudad de Piedras Negras un promedio diario de tres mil 400 migrantes hacia Eagle Pass, Texas, reportan autoridades de la Patrulla Fronteriza.

Por ello se mantienen desde el 27 de noviembre medidas como el cierre del Puente Internacional 1 para el ingreso de vehículos hacia Estados Unidos; mientras que por el Puente 2 la espera es de más de cuatro horas por las largas filas que se producen a causa de las dobles revisiones al transporte de carga.

En los últimos días se volvieron a observar migrantes por la Carretera Federal 57, al descender del tren en el municipio de Nava –a 44 kilómetros de los puentes internacionales de Piedras Negras– y dirigirse de inmediato a las vegas del Río Bravo para cruzarlo de inmediato y permanecer debajo de la estructura fronteriza, hasta que elementos de Migración de Estados Unidos los envían a los centros de detención.

Las detenciones de más de 17 mil personas en la presente semana causaron que el personal de Aduanas de Estados Unidos fuera trasladado a funciones migratorias, hecho que mantiene a las ciudades de ambos lados de la frontera en riesgo de crisis económica para la época decembrina, que es la de mayores ganancias para el comercio.

El mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacer algo para frenar la ola migrante que ha provocado reacciones del gobierno texano.

“El gobierno federal y el presidente (López Obrador) puede hacer algo más para calmar la situación. Sé que hay muchas leyes de sus derechos, pero esto nos está impactando mucho en la economía y no podemos dejar que siga por meses. La gente de Piedras Negras no puede cruzar por el Puente 1 y están las filas enormes por el Puente 2”.

El funcionario de dicha ciudad texana manifestó que los centros de detención también han resultado insuficientes, ya que la capacidad es para cerca de mil 500 personas, pero han estado en un solo día más de tres mil indocumentados, por lo que las autoridades los han dejado libres.

“Los agentes de CBP (Oficina de Aduana y Protección Fronteriza) le están ayudando a migración porque no tienen suficiente personal, pero los siguen soltando y ya es una situación alarmante; se debió cerrar el puente por eso y luego el gobernador ordenó las dobles revisiones… Entonces nos está ignorando el gobierno federal y luego el estado de Texas le pone presión a México y sí, desde mi punto de vista, debe de hacer más el gobierno de México para prevenir esta situación”, expresó.