Mariana Rodríguez va por Alcaldía de Monterrey

Ciudad de México, 9 de Diciembre.-«Es el comienzo, todo estará Mejor Con M de Monterrey», dijo el gobernador Samuel García sobre Mariana Rodríguez, en medio de las versiones que señalan que su esposa buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano en la capital de Nuevo León.

García Sepúlveda se reincorporó al gobierno de Nuevo León, luego de la crisis que se desató hace una semana por su candidatura presidencial, que finalmente no se pudo llevar a cabo.

Apenas ayer viernes, el Tribunal Electoral propone confirmar la incompetencia del INE para conocer la queja promovida contra el expresidente Vicente Fox, por violencia política de género contra Mariana Rodríguez, por la que el INE la remitió a Conapred.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE se declaró incompetente para conocer la queja, por lo que Jorge Álvarez Máynez impugnó la decisión.

El proyecto propone confirmar la incompetencia del INE, al considerar que no afecta derechos político-electorales de Mariana Rodríguez.

Vicente Fox señaló comentarios contra la empresaria e influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que fueron calificados como misóginos.

«Los posibles actos de violencia política materia de la denuncia no son competencia electoral, puesto que no involucran el goce o ejercicio de derechos político-electorales y, por tanto, fue adecuado remitir la denuncia al Conapred quien se encarga resolver quejas por presuntos actos de discriminación cometidos por particulares», apuntó.

El proyecto se discutirá en la próxima sesión de la Sala Superior del TEPJF. Sun