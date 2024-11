Amplía INE Atención Hasta el Domingo Para Tramitar Credencial

* Cambios de Domicilio Hasta el 8 de Febrero.

Ciudad de México, 19 de Enero.- ¿Ya tramitaste tu credencial del INE? Este plástico no sólo sirve como identificación, también será indispensable para votar en las próximas elecciones del 2 de junio.

Por lo que ante el cierre del plazo para tramitar tu INE, el Instituto Nacional Electoral informó que los módulos de atención modificaron sus horarios por lo que podrás acudir, incluso este domingo 21 de enero a realizar tu papeleo.

Los 855 Módulos de Atención Ciudadana 479 fijos, 107 semifijos y 269 móviles, atenderán a las y los ciudadanos, sin previa cita hasta el lunes 22 de enero, cuando se dejará de tramitar la credencial del INE.

Horario ampliado del INE

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas

Sábado y domingo de 9:00 a 16:00 horas

Aquí puedes ubicar tu módulo de atención https://ubicatumodulo.ine.mx/

Requisitos para tramitar tu INE: acta de nacimiento o carta de naturalización; identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses.

Cambio de domicilio en credencial

Si se trata de una reposición por robo o extravío tienes hasta el 8 de febrero del 2024.

Si tramitaste tu INE durante el 2022 y aún no la recoges tienes hasta el 1 de marzo del 2024.

Pero sí el trámite lo realizaste este año o principios del 2024 debes pasar por ella al módulo, antes del 14 de marzo del 2024.

Finalmente, si ocupas la reimpresión de tu INE podrás realizar el trámite hasta el 20 de mayo del 2024. Sun