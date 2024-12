Profeco Alerta Sobre Estafas en Redes Sociales

*Por el 14 de Febrero.

Ciudad de México; 13 de Febrero.- Si este 14 de febrero vas a regalar flores y encuentras páginas de internet que ofrecen productos a precios increíbles y servicios muy baratos, ¡cuidado! puede ser un engaño.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda «evitar comprar en redes sociales o en páginas en línea con precios poco creíbles, ya que puede tratarse de proveedores, productos o servicios que no existen».

Antes de comprar un regalo para este Día del Amor y la Amistad recuerda que si compras en línea hay «ciertos riesgos», aunque también ventajas.

Por ejemplo, tienes la ventaja de realizar la compra desde un teléfono celular, se puede programar el envío en fecha y hora, te pueden envolver el regalo y ofrecerte descuentos por temporada.

De acuerdo con la Revista del Consumidor de febrero, la Profeco afirmó que «al navegar en línea se está expuesto a caer en fraudes», «algunos comercios en línea no ofrecen garantía de entrega», por lo que debes revisar el método de entrega porque de haber algún problema serán dos proveedores los involucrados, la empresa de entrega de mercancía y la que te vendió el regalo.

«Existen proveedores que no tienen datos de contacto», porque será necesaria en caso de que requieras hacer una reclamación.

En otros casos, los proveedores no informan los términos y condiciones de las compras, lo que es necesario conocer para saber cuáles son las políticas de devolución.

La Profeco afirmó que hay que planificar las compras porque no funciona hacer adquisiciones de última hora. Sun