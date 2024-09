Recomiendan a Contribuyentes Actualizar la Constancia Fiscal

*Para Deducir Impuestos.

Ciudad de México, 28 de Febrero.-La Asociación de Bancos de México (ABM) recordó a los clientes de las instituciones financieras que si no tienen actualizados sus datos de constancia fiscal con su banco, tendrán complicaciones para poder presentar sus declaraciones anuales ante el SAT y deducir impuestos.

Desde hace meses, los bancos que operan en el país lanzaron campañas de difusión tanto en medios masivos, redes sociales, así como a través de sus aplicaciones para que los clientes cotejaran que sus datos fiscales se mantuvieran al día ante la autoridad tributaria del país y que coincidieran con los registrados ante los bancos.

En conferencia de prensa, la ABM resaltó que los clientes de la banca debían actualizar su información antes del 15 de febrero, para la correcta emisión de sus constancias para su declaración de impuestos, esto ante los nuevos datos requeridos por la autoridad fiscal para la generación del CFDI 4.0 y 2.0.

«Si no coincide la información o no está completa la información en el SAT, la constancia no es válida. No sirve para deducir impuestos», dijo el presidente de la ABM, Julio Carranza.

De acuerdo con el directivo, la información se debió actualizar en varios canales de atención a clientes, desde sucursales, banca por internet y móvil e incluso vía telefónica y los datos de la constancia fiscal que debían coincidir con los registrados en los bancos son RFC, domicilio fiscal, Código Postal y régimen fiscal.

«Está muy fácil hacerlo. En el buzón tributario, si entran de manera virtual, se actualiza la información en menos de dos minutos. El tema es difundirlo para que los clientes lo puedan hacer y puedan deducir sus impuestos», dijo el directivo.

Desde diciembre, los bancos intensificaron la campaña de información sobre este tema a sus clientes, sin que hasta el momento se dieran detalles de cuántas personas actualizaron sus datos de constancia fiscal con los registros que tienen las instituciones financieras en el país. Sun