Bancos No Abrirán el Lunes 18 de Marzo

* Operarán a Través de la Banca Digital.

Ciudad de México; 14 de Marzo.- La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que el próximo lunes 18 de marzo las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público por tratarse de un día feriado.

Por lo anterior se sugiere a los usuarios tomar sus precauciones si necesitan realizar trámites de manera directa en alguna sucursal bancaria, para que lo hagan con anticipación.

Desde el pasado 12 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través del Diario Oficial de la Federación, estableció los días en que los bancos no prestarán servicios este 2024, uno de ellos es el próximo lunes, por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

Si quieres realizar un trámite en alguna institución bancaria, la ABM recordó a los usuarios que tienen a su disposición más de 62 mil 500 cajeros automáticos que ofrecen sus servicios dentro de centros comerciales y supermercados, mismos que en días feriados sí abren en sus horarios habituales.

Para las personas que quieran adquirir algún servicio financiero, recordó que los cajeros automáticos permanecen abiertos las 24 horas del día todos los días del año.

Mientras los bancos suspenden sus actividades por días inhábiles, los servicios bancarios continúan en operación a través de corresponsales bancarios, banca digital, electrónica y telefónica.

¿Qué Días no Abrirán los Bancos en lo que Resta de 2024?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación los días en que los bancos deben suspender actividades y aquí te dejamos los días que restan del año en que los bancos no prestarán servicios:

18, 28 y 29 de marzo: Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo) y Semana Santa.

Miércoles 1 de mayo: Día Internacional del Trabajo.

Lunes 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Martes 1 de octubre: Transición del Poder del Ejecutivo Federal.

Sábado 2 de noviembre: Día de Muertos.

Lunes 18 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Jueves 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad. Sun