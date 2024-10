Claudia Sheinbaum Aborda con Obispos el Tema de la Seguridad

*En la Sede de la Conferencia Episcopal Mexicana.

La de este miércoles no fue una parada fácil para Claudia Sheinbaum en su encuentro con la Conferencia Episcopal Mexicana. De hecho, a la salida de la reunión en el War Room morenista dominaba la conclusión de que fue más complejo este convite que el debate presidencial del pasado domingo.

Y es que, según pudo conocer LPO, la radiografía que trazó la Iglesia Católica en el encuentro privado sobre el panorama social fue desoladora. Tal vez lo más complejo: no solo la entidad conducida por Rogelio Cabrera consideró que el impacto de los programas sociales en la paz social es mínimo, sino que hasta se mencionó que el narcotráfico estaría sacando provecho de esos apoyos.

Los obispos se mostraron en sintonía con el hecho de apoyar a los sectores vulnerables, pero son muy enfáticos en que esa acción no resuelve la penetración del narco sobre diversos aspectos de la vida civil.

Sheinbaum volvió a dar una muestra acabada de su estilo disciplinado y evitó contrapuntos, como señalar que en diversos estados la vinculación entre narcos y religiosos también esta fuera de control, al pinto que conforman una sinergia que en ciertas geografías supera a la autoridad electoral.

La candidata no quiso chocar porque tampoco quiere una situación en la que el grueso de la Iglesia Católica pida votar contra ella. En el comando electoral morenista.