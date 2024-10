Es Hora de Abrir la Caja de Pandora de la Corrupción en PJ: Xóchitl Gálvez

*Muestra Respaldo a la Ministra Norma Piña.

Yecapixcla, Mor., abril 17 (EL UNIVERSAL).- La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, respaldó a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en la investigación que ordenó sobre la presunta red de corrupción que encabezó Arturo Zaldívar en el Poder Judicial para presionar a jueces y magistrados a fin de que emitieran fallos favorables a los intereses del Ejecutivo. «Todo mi respaldo a la ministra Norma Piña. Ella está dando la pelea para combatir la corrupción», enfatizó.

Entrevistada en su visita a este municipio, donde se reunió con simpatizantes del PAN, PRI y PRD, la abanderada presidencial advirtió que es tiempo de que se abra la caja de Pandora de todas las irregularidades cometidas por el expresidente del máximo tribunal del país.

«Yo creo que ya llegó la hora de que se abra la ‘Caja de Pandora’ y que se sepa qué realmente pasó en el piso 14 (del Consejo de la Judicatura Federal), porque hay demasiados testimonios de lo que ahí pasó. Hay testimonios de periodistas serios de cómo se manejaba la justicia desde el Poder Judicial y cómo se amenazaba a los jueces», precisó.

«Eso que dicen muchos libros, que dicen muchas columnas, los abogados sabían quiénes llevaban los asuntos, con quien había que arreglarse en la Suprema Corte, en la Consejería Jurídica. Eso es un tema que todo mundo sabía, pero que nadie se había atrevido a poner en la mesa. Qué bueno que la ministra Piña haga una investigación a fondo, porque de tanto que se quejaba el presidente de la corrupción en el Poder Judicial, justo ellos representan la corrupción en el Poder Judicial», afirmó.

Reiteró que el ministro en retiro Arturo Zaldívar debe enfrentar las denuncias en su contra y dejar de mentir y politizar un tema estrictamente judicial. «No hay un tema político, yo ando en campaña, ella (Norma Piña) está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto y si Zaldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando», apuntó.

Sobre la situación del gobernador de Morelos con licencia, Cuauhtémoc Blanco, la candidata presidencial opositora señaló que, de llegar a la Presidencia de la República, ella no lo perseguirá ni promoverá ninguna acción legal o juicio político en su contra.

«No, lo que es de Cuauhtémoc es local, yo no traigo ningún juicio político contra nadie. Contra nadie. O sea, yo voy a llegar a ponerme a trabajar, a resolver los problemas de seguridad, que son gravísimos, los temas del agua, los temas del campo, de la salud, de la educación. Me voy a concentrar tiempo completo en darle respuesta a los mexicanos, más que a andar en la grilla», subrayó.

Sin embargo, durante su mensaje ante simpatizantes, criticó la gestión del exfutbolista al frente del gobierno morelense por no combatir a la delincuencia.

«Él pensó que era muy fácil, como jugaba fútbol pensaba que era como meter goles, pero aquí a los delincuentes no les metió ni un sólo gol, les perdonó todos los goles». SUN