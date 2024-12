«Cervezas» sin Alcohol que Retirará Profeco del Mercado

* No Contienen al Menos 2 % de Alcohol.

Ciudad de México; 30 de Agosto.- Por incumplir con la norma de etiquetado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) retirará del mercado bebidas sin alcohol que no son cervezas.

Al concluir el Estudio de Calidad que se publicará en la Revista del Consumidor de septiembre próximo, la Profeco determinó que en el mercado se venden supuestas cervezas sin alcohol que no se pueden denominar así.

«Por normatividad no podemos llamarle cerveza al producto que no tiene alcohol, porque por norma debe contener alcohol…2%», dijo el titular de la Profeco, David Aguilar Romero, a EL UNIVERSAL.

La marca Mahou 0,0 tostada, una bebida importada de España, su etiqueta dice cerveza sin tener el 2% de alcohol necesario para ser considerada así.

«En el estudio se analizaron 19 productos, 12 cervezas bajas en alcohol y siete bebidas no alcohólicas, solamente encontramos una que no cumplió porque precisamente dice cerveza y es con cero alcohol y es la marca Mahou 0,0 tostada…y dice cerveza sin alcohol y no puede ser referida como cerveza, es la única que no cumplió».

Aguilar Romero comentó que a todas las cervezas y bebidas no alcohólicas se les evaluó cumplimiento de la información comercial, contenido neto, contenido de sodio, contenido alcohólico, componentes volátiles, azucares y tipo de azúcares, así como contenido energético.

El Procurador dijo que todos los productos cumplieron el contenido neto declarado; todas las cervezas analizadas cumplen con el contenido alcohólico que ostentan en etiqueta, así como con la especificación de la NOM-142-SSA/SCFI-2014 y «los productos analizados que se denominan bebidas no alcohólicas tienen valores menores al 2% Alc. Vol. y no contienen componentes volátiles; los producen fabricantes de cerveza, por lo que ostentan su marca». Sun