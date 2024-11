Ejército se Desplaza Para Controlar Violencia en Sinaloa

Culiacán, Sin.;25 de Noviembre.- En la comunidad serrana del Palmito, en el municipio de Concordia se reportaron continuos enfrentamientos entre dos nutridos grupos de hombres armados, sin que se conozcan más detalles de los hechos, por lo que personal del ejército fue desplazado a esa parte del sur del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado solo confirmó las versiones divulgadas en las redes sociales sobre enfrentamientos en el municipio sureño, por lo que estableció que las autoridades federales que fueron desplazadas hacia esa región den a conocer los resultados.

A través de llamadas los pobladores de las comunidades serranas de la Concordia, cercanas al poblado del Palmito, notificaron que grupos armados en camionetas, intercambiaron en forma continua disparos de armas automáticas por lo que no se atreven a salir de sus hogares por temor a las balas perdidas.

Con la confirmación de las versiones divulgadas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron enviados al municipio sureño para controlar la situación, pero por la ubicación de difícil acceso, no se tiene un reporte de lo que sucedió en dichos enfrentamientos.

Ataques a cámaras de vigilancia y secuestros.

La madrugada de este lunes, en diversos sectores se reportaron a las líneas de emergencia civiles armados que dispararon contra cámaras de video vigilancia, sin que la Secretaría de Seguridad Pública tenga una cifra oficial del número de equipos dañados por los impactos de bala.

Un total de treinta y una notificación a los cuerpos de seguridad se levantaron durante la madrugada, por lo que se presume que las afectaciones a estos equipos de video vigilancia pueden ser más a más de ochenta cámaras.

Según un informe preliminar de la dependencia de seguridad cinco personas fueron reportadas durante la misma madrugada como privadas de su libertad por grupos armados, dos de ellos en un restaurante de la Isla Musala, en la parte oriente de Culiacán.

Se conoció que más tarde, estas dos personas cuyas identidades se mantienen en reserva, en compañía de familiares llegaron a un hospital para recibir atención médica, ya que fueron golpeados por sus captores y luego liberados.

En la colonia Guadalupe Victoria, una persona fue auxiliada ya que fue herido de bala en una pierna por personas armadas que llegaron a su casa y se llevaron a tres personas del sexo masculino, al cual él no conoce. Sun