Pentágono Ordena Enviar 3 mil Soldados a la Frontera con México

*Para Detener la Migración Ilegal.

Ciudad de México, 1 de Marzo.-Pete Hegseth, jefe del Pentágono, ordenó el envío de hasta 3 mil soldados más a la frontera con México, reportó el medio The Washington Post.

Entre los elementos van soldados de una brigada motorizada equipada con vehículos de combate blindados Stryker de 20 toneladas, dijeron dos funcionarios de defensa familiarizados al medio.

Las fuentes añadieron que los elementos castrenses pertenecen principalmente a la 2.ª Brigada Stryker de la 4.ª División de Infantería en Fort Carson, Colorado, y se les unirán soldados especializados en ingeniería, inteligencia y asuntos públicos.

El Post recordó que Hegseth dijo durante un viaje a la frontera en febrero que todas las opciones están sobre la mesa para apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump por detener la migración ilegal.

Varias miles de tropas estadounidenses ya están involucradas en la frontera, principalmente ayudando a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la detección y detención de inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a suelo estadounidense.

El medio detalló que «los vehículos Stryker, un vehículo de ataque ligeramente blindado que puede transportar hasta 11 soldados y que normalmente está equipado con una ametralladora o un lanzagranadas, se han utilizado en combate en Irak y Afganistán».

EU, listo para acciones unilaterales contra cárteles mexicanos

Hegseth advirtió de acciones militares si México no cumple con las exigencias fronterizas, reportó el viernes el medio The Wall Street Journal.

Según el medio, Hegseth dijo a los funcionarios de seguridad mexicanos que Estados Unidos estaba listo para tomar acciones unilaterales contra los cárteles de droga del país.

El WSJ indicó que «Hegseth dijo a los funcionarios que si México no abordaba la colusión entre el gobierno del país y los cárteles de la droga, el ejército estadounidense estaba preparado para tomar medidas unilaterales, según personas informadas sobre la llamada del 31 de enero».

Añadió que «los altos mandos de México que estaban en esa conversación estaban sorprendidos y enojados, sintiendo que estaba sugiriendo una acción militar estadounidense dentro de México, dijeron estas personas. El Departamento de Defensa se negó a hacer comentarios». Sun