Juez Niega a Cuauhtémoc Blanco Copias de la Denuncia en su Contra

*Niega Acto de Molestia Contra el Ex Gobernador.

Cuernavaca, Mor.,11 de Abril.- Un Juez especializado de control rechazó la solicitud de Cuauhtémoc Blanco para que la Fiscalía General del Estado entregue copias de la denuncia en su contra por violación en grado de tentativa, presentada por Nidia Fabiola «N».

El juez César Augusto Galán Delgado se abstuvo de entrar al fondo del asunto, incluso se reservó cualquier pronunciamiento bajo el argumento de que la Cámara de Diputados votó en contra de suprimir el fuero, y por tanto Blanco Bravo conserva la inmunidad procesal.

En el análisis de la petición de la defensa del Diputado federal de Morena, el agente del Ministerio Público, Diana Flores Segura, insistió en su argumento de negar las copias de la denuncia porque no había actos de molestia contra Blanco Bravo y, dijo, en caso de que tuviera acceso al expediente podría constituir un acto de revictimización en contra de la mujer víctima.

Sin embargo, el Juez consideró que sí había un acto de molestia en contra del Exgobernador mediante la solicitud de desafuero, sin embargo, insistió en que no da lugar entrar en el estudio del caso porque la Constitución es clara respecto a la investidura que brinda el fuero.

La Agente del Ministerio Público también pidió al Juez atender la perspectiva de género, sin embargo, el Juez subrayó que Blanco Bravo no estaba siendo juzgado, ni siquiera tiene el carácter de imputable.

La audiencia de Blanco Bravo en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya es una consecuencia de su presentación voluntaria ante el Ministerio Público el pasado 27 de marzo, para pedir copias de la denuncia en su contra.

Ante la negativa recurrió a un juzgado especializado, pero también le negaron acceso al expediente.

Su abogada, Naybi Ríos se dijo respetuosa del acuerdo del Juez porque hay una suspensión, luego de que la mayoría de los Diputados desecharon el desafuero, y aseguró que no apelarán el fallo.

Lo que sigue, prosiguió, es que pedirán actos de investigación porque la etapa de investigación está en curso. Los actos de investigación podrían ser en el sentido de que se investiguen a las personas que, según el dicho de la mujer víctima, se encontraban el día de la supuesta agresión sexual.

«Hoy sabemos más por las declaraciones públicas que ha dado la señora víctima a lo que nos permitan tener acceso al expediente. También se hizo lo propio a la Comisión Instructora», dijo Naybi Ríos. Sun