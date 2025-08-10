Continúa Registro Para la Pensión Mujeres Bienestar, del 11 al 16 de Agosto

Módulos de Atención Laboran de Lunes a Sábado, de 10:00 am a 16:00 pm

Alertan por Intento de Fraude a Mujeres de 18 a 63 Años

Ciudad de México; 09 de Agosto de 2025.- La Secretaría de Bienestar continúa con el registro para la entrega de apoyos a mujeres de 60 a 64 años.

La dependencia informó que del 1 al 30 de agosto estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, esto como parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.



La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el registro se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.El proceso de inscripción seguirá un calendario alfabético, el cual será publicado para orientar a las interesadas sobre el día que les corresponde.A partir de este lunes 11 de agosto continúa el registro con base en el siguiente calendario:¿Cómo ubico mi módulo de registro a la Pensión de Mujeres Bienestar?Los módulos operan de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en todo el país.La ubicación de los módulos puede consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.Una vez accedas a la página solo se requiere colocar tu entidad y municipio, posteriormente se mostrarán los módulos cercanos, así como un punto de referencia para encontrarlo de forma más exacta.Secretaría del Bienestar Alerta SobreFraude a Mujeres de 18 a 63 AñosLos programas del Bienestar del Gobierno de México representan una ayuda para personas de diversos sectores de la ciudadanía, entre los que destacan la Pensión de Mujeres Bienestar, Adultos Mayores, y becas para los diferentes niveles educativos.Sin embargo, a raíz de la difusión constante de este tipo de ayudas, existe quien aprovecha para difundir información falsa con el fin de cometer algún fraude, como es el caso de un supuesto «bono» de ayuda a mujeres de 18 a 63 años.Ante la difusión en redes sociales y mensajes de este supuesto bono, la Secretaría del Bienestar llamó a la población a no caer en este tipo de engaños, sobre todo en este periodo de inscripciones.Detalló que personal del Gobierno de México verifica la documentación y confirma el registro en todo momento.«En ningún momento se solicitará un depósito, transferencia bancaria ni datos bancarios, ya sea en persona o por medio de mensajes de texto y sitios web», resaltó.Además, el secretario Técnico del Gabinete de Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, reiteró que no hay ninguna entrega de un bono a mujeres.Agregó que solo existe la Pensión Mujeres Bienestar y que el registro para la Pensión y destacó que el trámite es presencial y gratuito, «sin intermediarios, en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE».¿Cómo reconocer un posible fraude?La Secretaría hizo un llamado a la población a estar alertas a estos fraudes y siempre recurrir a los canales oficiales del Gobierno de México, como el portal de los Programas para el Bienestar.Asimismo, recomendó estar alerta ante las siguientes situaciones:*Mensajes con enlaces de promesas de bonos*Sitios con dominio distinto a «gob.mx»*Solicitudes de pago para gestionar algún registroY recomienda:*No dar clic en enlaces desconocidos ni proporcionar datos.*En caso de recibir una liga sospechosa con un dominio diferente al de «gob.mx», evitar el acceso y reportarlo.*En caso de recibir algún mensaje donde te pidan dinero para algún registro, ignorarlo.Sheinbaum advierte sobre videos con IA que llaman a invertir.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también advirtió sobre el fraude. Aseguró que dicha oferta no tiene ninguna relación con la Pensión Mujeres Bienestar.El programa, impulsado por la Mandataria, está dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de toda una vida de las mujeres por medio de un apoyo bimestral de 3 mil pesos.Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional del pasado 8 de agosto, explicó que circulan videos de ella, hechos con inteligencia artificial, en los que se invita a invertir, lo que advirtió, es falso. SUN