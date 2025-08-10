domingo, agosto 10, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAyuntamiento de Tapachula Conmemora el Día Mundial de los Pueblos Indígenas
Local

Ayuntamiento de Tapachula Conmemora el Día Mundial de los Pueblos Indígenas

0
2

*Realiza Programa Cultural en el Parque Central.

Con un emotivo programa cultural, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios en coordinación con Agroproductores y Artesanos del Programa “Por un Tapachula sostenible al mil en la nueva ERA”, conmemoró el Día Mundial de los Pueblos Indígenas.

En titular de la dependencia, Daniel López Santiago, resaltó el compromiso del alcalde Yamil Melgar Bravo para preservar nuestra cultura y tradiciones, elementos que nos dan identidad y definen nuestra chiapanequidad.
Durante las actividades realizadas en la pérgola del parque central Miguel Hidalgo, los asistentes apreciaron un programa cultural en el cual se presentó la marimba municipal, un desfile de trajes típicos de los diferentes municipios del estado de Chiapas, bailables regionales y una danza ceremonia prehispánica. Boletín Oficial

Ayuntamiento de Tapachula Conmemora el Día Mundial de los Pueblos Indígenas
Artículo anterior
Feria de San Agustín, un Impulso Económico Para el Centro de Tapachula: Empresarios
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Presentan a Colibrís y Cazadores Para la CIBAPAC 2025

Al Instante staff - 0
En conocido hotel de la ciudad se llevó a cabo la presentación oficial de Colibrís de Cacahoatán y Cazadores de Tapachula, equipos que representarán...
Leer más

Tapachula FC domina en la selva del Jaguar y se impone 2-1 a Jaguares como visitante

Al Instante staff - 0
Con goles de Moisés "Cabañas" Villatoro y "Gallo" Navarro, Tapachula FC se llevó una importante victoria de 2-1 ante Jaguares en su visita a...
Leer más

Celebra Juan Carlos Moreno Guillén riqueza cultural e identidad de nuestros pueblos indígenas

Al Instante staff - 0
- Desde Tenejapa, Moreno Guillén destaca que los tres poderes del Estado trabajan con un enfoque humanista, para construir y heredar un mejor Chiapas. -...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV