Tapachula FC suma triunfo clave ante Chapulineros

Tapachula FC hizo valer su condición de local y consiguió una importante victoria por marcador de 1-0 ante Chapulineros de Oaxaca, en duelo correspondiente a la Jornada 18 de la Liga Premier, disputado en el Estadio Olímpico.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto tapachulteco mostró una propuesta ofensiva y dinámica, buscando imponer condiciones ante un rival que planteó un partido intenso en el mediocampo. Dentro del once inicial destacó el debut del zaguero central colombiano Miguel Ángel Méndez, quien disputó sus primeros minutos con el club y, junto a Alexis Espinosa, tuvo una actuación sólida en la zona defensiva.

La anotación que definió el encuentro llegó al minuto 26, luego de una jugada bien trabajada por el ataque local. Gabriel Vidal luchó el balón y asistió a Alan “Demonio” Vázquez, quien tras un recorte dentro del área definió con disparo raso para vencer al guardameta oaxaqueño. Con este gol, Vázquez alcanzó las ocho anotaciones en el torneo.

Tras la ventaja, Tapachula FC continuó buscando ampliar el marcador, generando oportunidades al frente, aunque el encuentro se tornó disputado y de mucha lucha en el medio campo, con ambos equipos entregándose físicamente durante los 90 minutos.

El panorama se complicó para los locales al minuto 70, cuando Edson de León fue expulsado, dejando a Tapachula con un hombre menos. Sin embargo, el equipo mostró orden y carácter para sostener el resultado, apoyado en el trabajo defensivo de José Solís y Luis Silias, quienes fueron clave para evitar la caída del arco local.

Con este resultado, Tapachula FC llegó a 24 puntos dentro del Grupo 3, consolidando un triunfo importante en sus aspiraciones dentro del torneo.

Ahora, el conjunto de La Perla del Soconusco comenzará su preparación para su siguiente compromiso, cuando visite a los Toros de Celaya el sábado 14 de febrero en el Estadio Miguel Alemán Valdés.