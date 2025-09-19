UIF Ordena Bloqueo Administrativo y Financiero a “La Mayiza”

Ciudad de México; 18 de Septiembre.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo sobre grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 22 objetivos en nuestro país entre ellos siete personas físicas y 15 personas morales.

Lo anterior en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En un comunicado, la UIF explicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras, le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.

Señaló que la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.

Informó que realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.

La Unidad de Inteligencia Financiera reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera, las realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.Sun