Harfuch se Reúne con Representantes del Autotransporte

* Se Compromete a Fortalecer la Seguridad en las Carreteras.

Ciudad de México; 29 de Noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se reunió con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde se reiteró el compromiso del gobierno de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector.
«En colaboración con @GN_MEXICO_ y @SEGOB_mx acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia», señaló el funcionario de federal en redes sociales.
Indicó que se integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendrán reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados. Sun

