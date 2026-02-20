Periodista Denisse Maerker Denuncia Huachicol Fiscal y Aduanero en Pemex

*Millones de Litros de Combustible Ingresaron si Pagar Impuesto.

La periodista Denise Maerker advirtió que el huachicol no solo es un problema de robo físico de combustible, sino también fiscal y aduanero, al estar afectando seriamente la venta legal de Pemex y de otras distribuidoras de gasolina en México.

Maerker señaló que más de 18 mil millones de litros de combustibles han ingresado al país sin pagar impuestos, al ser etiquetados ilegalmente como lubricantes o aditivos, lo que constituye un fraude fiscal de alto nivel y un desfalco al SAT y a la nación.

Es una generación circular de dinero donde estas empresas obtienen ingresos inauditos gracias a nuestra propia producción petrolera, mientras el Estado deja de recaudar lo justo”, sentenció, al tiempo que llamó a investigar cómo estas redes de evasión siguen operando impunemente.