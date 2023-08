Reportan Desaparición de Rogelio Montes Yáñez, de Grupo Palomo

El pasado sábado 19 de agosto se hizo oficial el anuncio de la desaparición de Rogelio Montes Yáñez, percusionista de Grupo Palomo, que fue visto por última vez el 16 de agosto, fecha en que se presentó junto a la banda de regional mexicano en el puerto de Tuxpan, Veracruz.- Hace cinco días, Rogelio aún convivía con los otro cinco músicos que conforman a Grupo Palomo, el cual se dio cita en el Campo Deportivo Damián Carmona, ubicado en el centro de Veracruz, en el que se lleva a cabo la Expo Feria de Tuxpan, la cual el 11 de agosto y fue clausurada este domingo.

De acuerdo con la ficha de desaparición del músico de 45 años fue visto por última vez en el festival de Tuxpan, sin embargo, Rogelio es originario de Monterrey, Nuevo León, por lo que su familia no se encuentra cerca del estado en que ocurrió su desaparición, pero su esposa no ha dejado de difundir la imagen de la Comisión Estatal de Búsqueda, aclarando que se trata de una noticia verídica, por lo que pidió ayuda para que su pareja sea localizada:

“No es ninguna broma. Soy Abigail Ábrego, esposa de Rogelio, mi esposo está desaparecido desde el sábado 19 de agosto, no jugaría con la vida de mi esposo, mi bebé y yo lo estamos esperando”, expuso a través de sus redes sociales.

En la ficha de desaparición, se indica que Montes Yáñez es un hombre de 45 años con una estatura promedio de 1 metro 75 centímetros, ojos de color café oscuro, tez morena clara, cabello crespo, largo y entrecano, así como cuenta con expansiones de ambas orejas y tatuajes en la manzana del cuello, atrás de la oreja derecha e izquierda y por todo su brazo derecho.

Otras de las marcas distintivas del músico son una cicatriz en entre el codo y la muñeca, otra en el brazo izquierdo y la nariz fracturada.

Pese a su desaparición, Grupo Palomo ha continuado con los compromisos laborales que tenía pactados pues, luego de la desaparición de Rogelio, ya ofrecieron un concierto en Tlaxcala.