Desde Karol G, Hasta Madonna; los Conciertos Esperados Para el 2024

Cada que un artista anuncia el comienzo de algún tour mundial, no es raro ver el nombre de México entre la lista de países elegidos; y es que el público mexicano es pieza cable en el mercado latinoamericano. Es por ello que, en los últimos años, recintos de las ciudades más importantes de la República han contado con la presencia de grandes estrellas de la música, tan solo en el 2023, los fans pudieron ser testigos de los shows de Taylor Swift, Guns N’ Roses, The Weeknd, Muse, Paul McCartney, el regreso de RBD y la primera gira internacional de Luis Miguel, tras cuatro años de ausencia.

Este 2024 viene cargado de conciertos que ya pueden catalogarse como imperdibles. Karol G – Mañana será bonito Tour. Para arrancar motores, la llamada «Bichota» ofrecerá su espectáculo más grande en tierras aztecas. Durante tres días seguidos pisará el escenario del Estadio Azteca, en la CDMX, para poner a bailar y cantar a sus miles de fans. Blink 182 – One more time Tour. Después de ocho años de ausencia, una de las bandas más legendarias dentro de la industria del punk rock, anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos con las que recorrería varias ciudades del mundo y que dio inicio en 2023. Madonna – The Celebration Tour. 40 años de carrera se dicen fácil, pero solo artistas como «La reina del pop» pueden presumir seguir vigentes después de tanto tiempo. Jonas Brothers – The World Tour. Los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas desataron la locura entre sus fans al anunciar, hace tan solo un par de días, que regresarían a México como parte de su visita por Latinoamérica. Metallica – M72 World Tour. Desde finales del 2022 se anunció que la banda de metal visitaría tierras aztecas para ofrecer cuatro explosivos conciertos en dos diferentes fines de semana, 20 y 22 de septiembre; y 27 y 29 del mismo mes. Luis Miguel – Tour 2024. 2023 marcó el regreso de «El Sol de México a los escenarios» con una gira que se convirtió en la más redituable de su carrera, pues no solo logró abarrotar todas las fechas; además lo hizo en tiempo récord. SUN