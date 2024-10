Salma Hayek Recuerda su Escena más Complicada

Salma Hayek recordó que hace casi 30 años rompió en llanto al filmar su primera escena desnuda y que tenía demasiado miedo para dejar caer la toalla. Esa escena, que se produjo en «Desperado» en 1995, le pareció “traumatizante”.

Trabajando con Antonio Banderas, Salma afirmó al «Armchair Expert Podcast», que comenzó a llorar cuando llegó el momento de quitarse la ropa. “Íbamos a empezar a rodar, comencé a sollozar. Le dije a Banderas: ‘No sé si puedo hacerlo’.

“La pasé muy mal. Una de las cosas de las que tenía miedo es que era Antonio. Él fue un absoluto caballero y muy amable, todavía somos buenos amigos, pero era muy libre. Me asustaba que para él fuera como si nada. Empecé a llorar y me dijo: ‘Dios mío, me estás haciendo sentir terrible’. Estaba tan avergonzada que no podía parar de llorar”, dijo la veracruzana, quien gracias a esa cinta despegó en Hollywood. SUN