viernes, febrero 13, 2026
Presentan a Maylen Alvarado, Reina Electa de la Expo Feria Tapachula 2026
Al Instante

Presentan a Maylen Alvarado, Reina Electa de la Expo Feria Tapachula 2026

La Expo Feria Tapachula 2026 presentó ante medios de comunicación a su Reina Electa, Maylen Alvarado, quien encabezará las actividades representativas de esta edición.
Durante el anuncio oficial, la soberana dio a conocer a su corte de honor, quienes la acompañarán el próximo 4 de marzo en el tradicional desfile que marca el inicio de la fiesta más importante del Soconusco. Asimismo, participarán en la ceremonia de inauguración programada para el 5 de marzo, fecha en la que comenzarán formalmente las actividades de la feria.

La Reina electa Maylen Alvarado, junto a las bellas damas que conforman su corte de honor.
