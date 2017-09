PRD, PAN, MC y MORENA Respaldan Iniciativa de dar a Damnificados 100% del Recurso de Partidos

* Suman más de 6 mil Millones de Pesos. PRI-PVEM Proponen 50 %.

Ciudad de México.- El Frente Ciudadano por México respaldó la iniciativa ciudadana de redestinar a los afectados por el sismo, el 100 por ciento del financiamiento público de los partidos políticos.

Alejandra Barrales, del PRD; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Anaya, del PAN, dijeron que los ciudadanos tienen toda la razón: el dinero de los partidos políticos debe irse al 100 por ciento para ayudar a las personas afectadas.

Hacemos hoy un planteamiento de fondo, serio, sin simulaciones y de largo alcance”, anotaron.

Proponemos el procesamiento inmediato de esta iniciativa de ley para eliminar al 100 por ciento el financiamiento público a todos los partidos políticos”.

Manifestaron que el dinero no debe provenir de los impuestos que paga la gente, sino de las aportaciones voluntarias de militantes y simpatizantes.

Propusieron también reducir los topes de campaña.

“Basta de campañas tan costosas en un país con tantas necesidades”, dijeron.

Sin embargo, consideraron, que su esfuerzo no será suficiente, ya que todo este dinero de los partidos políticos es muchísimo menos del uno por ciento del presupuesto del gobierno Federal.

Por lo tanto, propusieron también reorientar de inmediato el presupuesto para apoyar a los damnificados y a sus familias.

Para lograrlo, exigieron un verdadero programa de austeridad que incluya, entre otras cosas, eliminar todos los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios.

Que, como todos, los servidores públicos se atiendan en el IMSS o en el ISSSTE y si quieren ir a un hospital privado que lo paguen con su dinero, no con el de la gente”, propusieron.

Además, se pronunciaron a favor de acabar con el derroche de recursos, al eliminar viáticos, gastos de celular y gasolina de todos los altos funcionarios, así como los gastos de publicidad gubernamental, salvo los relacionados con salud, turismo y protección civil.

Coincide AMLO con Propuesta de

Eliminar Financiamiento Público a Partidos

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar de acuerdo con el planteamiento del Frente Ciudadano por México de acabar con el financiamiento público a los partidos políticos.

El político consideró que el dinero público debe dejar de ser utilizado en prácticas de derroche y debe servir para ayudar a los más necesitados.

Yo estoy de acuerdo con todo esto, no tengo duda de que lo que nosotros hemos venido planteando lo han venido copiando, pero qué bien que sea así, que los esté llevando a que se termine el derroche, a que no se ocupe el presupuesto público con propósitos que no sean más que los que ayudar a la gente”, detalló en un video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje compartido la noche de este viernes, López Obrador dijo que es bueno que las fuerzas políticas “copien sus propuestas”, pese a que se le ha acusado de “demagogo”, cuando, por ejemplo, propuso destinar un porcentaje de los gastos de campaña de 2018 a los damnificados por los terremotos.

“Nosotros estamos de acuerdo en que se suspenda el financiamiento público a los partidos y que los militantes sean los que aporten para los partidos”, aseguró.

Además de lo anterior, el aspirante presidencial consideró urgente que dentro de la misma iniciativa, se solicite cancelar las pensiones a los expresidentes de México, así como reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos y eliminar su caja de ahorro que cuesta al erario 6 mil millones de pesos.

Que Partidos den Recursos a Damnificados,

lo Mínimo que Pueden Hacer: Segob

“Lo mínimo que pueden hacer los partidos por los damnificados del terremoto es transferirles sus recursos públicos”, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.

“Es lo mínimo que se puede hacer”, dijo el encargado de la política interior del país.

Si los partidos pueden hacer este destino de los recursos públicos para las campañas a la reconstrucción, creo que será bienvenido”.

En concordancia a las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, Osorio aseguró que sí existen mecanismos legales para que los partidos redestinen sus recursos públicos a los afectados por el sismo de 7.1 grados.

“Se puede hacer una modificación legal”, indicó.

El secretario aseveró que siempre habrá tiempo para atender este tipo de emergencias y que la transferencia del dinero se reduce a voluntad política.

Siempre habrá tiempo cuando hay este tipo de problemas y, yo creo, que es de voluntad política, no solamente de estarlo argumentando o en discursos, tienen que pasarlo a una decisión que se transfiera en el Congreso”, enfatizó el funcionario.

Dispuestos a Aportar

Los Partidos políticos están dispuestos a otorgar un porcentaje del presupuesto que les da el Instituto Nacional Electoral (INE), para apoyar a los damnificados por los sismo del 7 y 19 de septiembre que afectaron México.

El PRI y PVEM

En entrevista radiofónica, Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, aseguró que renunciarán a 258 millones de pesos, lo que equivale a 25% de los recursos anuales que recibe el partido. En ese sentido Carlos Puente, vocero del PVEM, apoyó al líder tricolor y aseguró que ellos donarán 85 millones de pesos.

Existen las vías legales para donar: INE

El titular del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que se comunicó con representantes de todos los partidos políticos, para informar que existen vías legales para concretar la acción.

Afirmó que no se oponen a los donativos, pero que no quieren que la tragedia sea pretexto para torcer la ley o desviar recursos. Agencias