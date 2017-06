Otorgan Becas Económicas a Hijos de Trabajadores del Sector Salud

Tapachula, Chiapas; 2 de junio.- Por un alto desempeño académico y como parte al estímulo estudiantil, 227 niños, hijos de trabajadores adheridos a la sub sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), recibieron becas escolares.

El secretario general de la sub sección 2 del sindicato, Uriel Vázquez Baneco, informó que para este año hubo un incremento del 40% de niños beneficiarios, toda vez que en 2016 fueron 150.

Los estímulos son por un monto de 2,200 pesos por estudiante y se les entregan a quienes obtienen buenos resultados académicos.

La trabajadora del sector salud, Patricia Martínez Ocaña, y madre de una de las beneficiadas con la beca escolar, recibió con agrado el estímulo económico y se sumó al reconocimiento de los trabajadores a la labor de gestión del sindicato de la sección 50 en Chiapas.

El comité de la sub sección 2, reiteró su compromiso por seguir trabajando por el beneficio de sus agremiados. EL ORBE/Rodolfo Hernández González