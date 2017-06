Tesorero de Huixtla No Paga a Expolicías

*Desacata Ordenamiento de Tribunales.

Tapachula, Chiapas; 6 de junio.- Ex policías municipales de Huixtla denunciaron que el tesorero municipal se niega a otorgarles el pago que el Juzgado dictaminó por el despido injustificado del que fueron objeto.

Entrevistados en esta ciudad, acompañados del presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Edy Francisco López Díaz, coincidieron que también ha sido víctimas de la corrupción del tesorero, que además los ha dividido al aprovecharse de su crítica situación.

El ex policía municipal, Miguel López Pérez, lamentó que muchos han caído en la estrategia que el tesorero está utilizando, de mandarlos a llamar de manera individual, toda vez que les ofrece 50 mil pesos, pero a la hora de firmar el convenio solamente les entrega 25 mil pesos y les ofrecen que el resto se los pagarán en parcialidades.

Cuando acuden a cobrar el primer abono, les dicen que no hay dinero y que regresen otro día y así los tienen con engaños, pero como ya firmaron, no pueden hacer nada y argumentaron que lo hicieron porque su situación económica era bastante crítica.

De los 67 policías despedidos, solamente quedan en la lucha 50, se trata de un juicio mercantil por lo que no pueden embargar al ayuntamiento, a pesar de tener la sentencia del pago total el tesorero hace caso omiso de la resolución del juez.

Fueron despedidos desde el 2011 y en 2014 fue cuando recibieron el dictamen del juez por la cantidad de 8 millones de pesos y a cada uno le correspondía de acuerdo al tiempo que laboraron. EL ORBE/Rodolfo Hernández González