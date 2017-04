“México Pagará de Alguna Forma por el Muro Fronterizo”, Reitera Trump

* Arremete Nuevamente el Presidente de EEUU.

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que México acabará pagando de “alguna forma” por el muro fronterizo, un proyecto cuya financiación peligra por la oposición de algunos legisladores demócratas y republicanos.

“Con el tiempo, en una fecha posterior para que podamos empezar pronto, México pagará de alguna forma por el muro fronterizo que tanto necesitamos”, dijo Donald Trump en su cuenta de Twitter.

A pesar de la oposición frontal del Gobierno mexicano, Trump no ha dejado de insistir en que México acabará pagando por el muro fronterizo, cuyos fondos para iniciar la construcción deben ser aprobados por el Congreso de Estados Unidos.

La Casa Blanca ha pedido al Congreso que apruebe una partida de 1.400 millones de dólares para el muro dentro del presupuesto para financiar la Administración que los legisladores deben aprobar antes de la medianoche del próximo viernes para evitar un cierre parcial del Gobierno, como ocurrió en 2013.

Los líderes demócratas del Congreso se oponen a la inclusión de una partida de fondos en los presupuestos para el muro y han avisado que, si Donald Trump no la retira, dejarán que cierre el Gobierno.

El propio Donald Trump criticó la decisión de los demócratas con un mensaje en Twitter: “Los demócratas no quieren que el dinero del presupuesto se destine a financiar el muro a pesar del hecho de que detendría las drogas y a los malvados miembros de la banda MS-13 (Mara Salvatrucha)”.

Precisamente, el Gobierno anunció esta semana una política de “tolerancia cero” contra bandas criminales, como la Mara Salvatrucha, con gran fuerza en Centroamérica y a la que Estados Unidos acusa de infiltrarse a través de la frontera junto a los miles de inmigrantes centroamericanos que huyen de la violencia.

El asunto sobre la financiación del muro ha despertado también rechazo entre legisladores del Partido Republicano, lo que no sería una buena señal para Trump.

De hecho, según el diario The Wall Street Journal, los legisladores republicanos de los estados limítrofes con México se han unido a sus compañeros demócratas para presionar por la retirada del presupuesto de la partida de 1.400 millones de dólares destinada a la construcción del muro.

La propuesta de Donald Trump para el muro fue una de sus grandes promesas de campaña, para la que rubricó una de sus primeras órdenes ejecutivas como mandatario, al asegurar que los mexicanos reembolsarían el costo del mismo, aunque inicialmente tenga que ser sufragado por las arcas federales.

El valor estimado del muro ha pasado de los 8.000 millones de dólares que calculó inicialmente Donald Trump hasta 21.600 millones, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Agencias