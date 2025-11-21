InicioAjedrezTodo listo para el Gran Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velazquez... AjedrezAl Instante Todo listo para el Gran Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velazquez in memoriam 21 noviembre, 2025 0 20 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Todo listo para el Gran Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velazquez in memoriam 1 de 3 Todo listo para el Gran Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velazquez in memoriam Todo listo para el Gran Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velazquez in memoriam Las rondas inician a las 16:00 horas y la inauguración a las 18:00 hrs. Todo listo para el Gran Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velazquez in memoriam Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anterior38 Torneo de Ajedrez “DON JUAN ZAMORA VELÁZQUEZ, ESTHELA CRUZ PINEDA VIUDA DE ZAMORA” IN MEMORIAM 2025Artículo siguienteInician actividades del Torneo de ajedrez. RELATED ARTICLES Al Instante En Chiapas, la presidenta @Claudiashein inaugura la estación Tonalá de la Línea K del Tren Interoceánico. 21 noviembre, 2025 Ajedrez Resultados: Segunda Ronda Infantil 21 noviembre, 2025 Ajedrez Resultados: Primera Ronda Infantil 21 noviembre, 2025 EL ORBE AL MOMENTO: En Chiapas, la presidenta @Claudiashein inaugura la estación Tonalá de la Línea K del Tren Interoceánico. Al Instante staff - 21 noviembre, 2025 0 En Chiapas, la presidenta @Claudiashein inaugura la estación Tonalá de la Línea K del Tren Interoceánico. Reinicia la operación hacia Ciudad Ixtepec, Oaxaca. https://x.com/gobiernomx/status/1992004430494052534?s=46 Leer más Resultados: Segunda Ronda Infantil Ajedrez staff - 21 noviembre, 2025 0 chessResultsList (4) Leer más Resultados: Primera Ronda Infantil Ajedrez staff - 21 noviembre, 2025 0 chessResultsList (3) Leer más Cargar más MAS Popular En Chiapas, la presidenta @Claudiashein inaugura la estación Tonalá de la Línea K del Tren Interoceánico. 21 noviembre, 2025 Resultados: Segunda Ronda Infantil 21 noviembre, 2025 Resultados: Primera Ronda Infantil 21 noviembre, 2025 Trabajadores del Casino Vegas en la Incertidumbre Total en la Recta Final de 2025 21 noviembre, 2025 Cargar más