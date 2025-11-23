Hoy es la Premiación y Clausura del Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velázquez in Memoriam”

* La Ceremonia se Llevará a Cabo en el Salón de Eventos del Hotel Cabildo´s

* Considerado uno de los Torneos más Importantes de la Región

* Este Sábado Experimentados Jugadores Compitieron en Todas las Categorías, Para Definir a los Ganadores de la 3ª y 4ª Ronda

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre del 2025.- Participantes de la 38 edición del Torneo de Ajedrez EL ORBE, en memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthela Cruz Pineda Viuda de Zamora, continuaron este sábado por la mañana y tarde, con emocionantes encuentros del deporte ciencia en el salón de eventos del hotel Cabildos.



La categoría Infantil tuvo actividades por la mañana, en donde los participantes definieron a los ganaderos de la 3ª y 4ª rondas. Mientras que en las categorías Juvenil y Libre se midieron en emocionantes encuentros por la tarde de este mismo sábado, también para conocer a los ganadores de la 3ª y 4ª rondas.Bajo la supervisión de rigurosos y estrictos Jueces, los participantes vivieron momentos de tensión, ya que hubo duelos de experimentados jugadores en todas las categorías.Las actividades del tradicional torneo de ajedrez en Tapachula continuarán por la mañana y tarde de este domingo 23 de noviembre, cuando los competidores de las diferentes categorías se vuelvan a medir en la 5ª y 6ª rondas.El evento de clausura y premiación tendrá lugar en este mismo salón de eventos, al filo de las 3:30 de la tarde, con la participación del C.P. Enrique Zamora Cruz, director general de Periódico EL ORBE y Semanario EL ORBE; el C.P. Adolfo Zamora Cruz, director honorario de la casa editorial; el Lic. Enrique Zamora Morlet, coordinador general del evento y presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas; así como de Liliana Torres Velázquez, del Comité Organizador, e invitados especiales.Asiste hoy a la clausura que iniciará actividades desde las diez de la mañana. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros