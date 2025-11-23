Autoridades Fortalecen Acciones de Seguridad en Puerto Madero

* Elementos de la SSP, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Tapachula, Coordinan Operativo de Seguridad en Puerto Madero

En seguimiento al trabajo interinstitucional que fortalece las acciones de seguridad en beneficio de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), participó en el banderazo del Operativo de Reforzamiento en Puerto Madero, coordinado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).



Este operativo surge de manera directa tras el encuentro sostenido por el secretario de Seguridad del Pueblo, Dr. Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, con habitantes y empresarios palaperos de Puerto Madero, quienes solicitaron el fortalecimiento de la vigilancia en la zona. Tan solo dos días después de esta reunión, se dio respuesta inmediata con la implementación del dispositivo interinstitucional, atendiendo de forma puntual las necesidades planteadas por la comunidad.Como parte de la colaboración entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, se intensifican las labores de prevención, vigilancia y disuasión del delito, además de implementar acciones para prevenir accidentes en el mar.El operativo interinstitucional cuenta con la participación de elementos de la SSP, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Tapachula, quienes realizan recorridos pie-tierra, patrullajes con unidades, motopatrullas y binomios equinos, así como vigilancia aérea y acuática para reforzar la seguridad en la zona.Estas acciones derivan del trabajo coordinado entre el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el alcalde Yamil Melgar Bravo, quienes, junto a palaperos y taxistas de Puerto Madero, impulsan estrategias conjuntas orientadas al bienestar de la comunidad.En el arranque del operativo estuvieron presentes el director de la Guardia Estatal Fronteriza, Diego Echavarría Lara; el representante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Erick González Nava; el comandante del Sector 5 de la Guardia Estatal Preventiva, Josafat Yovani Martínez Lozano; el representante de la Secretaría de Marina, Joel Cisneros López; el representante de la Guardia Estatal de Caminos, Isaac Díaz Lechuga; el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López; el representante de la Guardia Estatal de Turismo, Heberardo Cruz Ramos; la delegada de la Guardia Vial Preventiva, Grisel Barba Duque; el comandante Operativo de la SSPyPCM, Carlos Aceves Andrade, así como otros invitados especiales. Boletín Oficial