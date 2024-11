Jovenes son atacados por grupo armado.

Huixtla, Chiapas.- La violencia sigue cobrando vidas en la ciudad de La Piedra, donde un joven de 19 años perdió la vida en un atentado con arma de fuego la noche de este domingo. El incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, a un costado de la caseta de policía del barrio San José, en la vía de comunicación que lleva hacia la colonia 8 de septiembre.

Luis Alberto N. de 19 años, se encontraba platicando en una banca junto a una joven, como lo hacía todas las noches, cuando fueron sorprendidos por dos personas desconocidas. Según el testimonio de la acompañante de la víctima, los agresores llegaron en motocicleta, se acercaron a la pareja y, sin mediar palabra, dispararon contra Luis, quien recibió al menos cinco impactos de bala en el estómago.

«Estábamos platicando cuando en la esquina se detuvo una motocicleta y bajaron dos personas. Caminaban hacia nosotros pidiéndonos la motocicleta, pero no pudimos ni responder cuando dispararon contra Luis. N. relató la joven testigo de los hechos.

Familiares del joven, al enterarse de lo sucedido, lo auxiliaron de inmediato y, para no perder tiempo, su madre decidió trasladarlo en un vehículo particular en busca de atención médica. Desafortunadamente, Luis no sobrevivió a las heridas.

El lugar fue acordonado por elementos de la policía estatal y municipal, mientras que tránsito del estado y paramédicos de Protección Civil también llegaron al sitio. Durante la inspección se encontraron siete casquillos percutidos, probablemente de un arma calibre .38 mm.

Vecinos del barrio San José comentaron que los jóvenes acostumbraban a sentarse en esa banca todas las noches y que, minutos antes del ataque, un operativo de las corporaciones policiacas había pasado por el área. Los habitantes sospechan que los agresores ya tenían vigilado el sector y aprovecharon el momento para llevar a cabo el ataque.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable hecho, que nuevamente enluta a una familia en Huixtla. El orbe/ carlos montes