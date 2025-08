Comunicado importante:

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, desmiente la información proporcionada sobre la autorización del uso de vidrios polarizados con hasta 90% de oscuridad en laterales y 40% de opacidad en parabrisas delantero y trasero.

La Subsecretaría no autoriza, no extiende este tipo de permisos ya que está sancionado en el reglamento. Se advierte a cualquier persona que se esté haciendo pasar por autoridad o funcionario público sin tener la debida autorización o acreditación, será puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para enfrentar las consecuencias legales pertinentes. Se exhorta a la ciudadanía a estar alerta y no dejarse engañar y evitar ser víctimas de fraudes.