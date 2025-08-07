En operativo de seguridad detienen a un masculino por posesión de vehículo con reporte de robo en Tuxtla Gutiérrez.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por presunta posesión de vehículo con reporte de robo en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Derivado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo a la altura del puesto de seguridad y prevención, detuvieron a Gerardo “N”, quien conducía un vehículo con reporte de robo.

La unidad vehicular marca Nissan tipo estaquita de color rojo, redila blanca sin placas de circulación, arrojó contar con reporte de robo en el estado de Guanajuato con fecha 23 de julio 2025, tras la consulta al Sistema de Plataforma México.

El detenido y vehículo, quedaron a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a la investigación correspondiente y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma el compromiso de mantener las estrategias de prevención, combate e inhibición en contra del delito de robo de vehículos, en el estado de Chiapas.