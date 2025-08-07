jueves, agosto 7, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo interinstitucional detienen al presunto responsable del ataque armado a un...
Al Instante

En operativo interinstitucional detienen al presunto responsable del ataque armado a un masculino en Arriaga.

0
59

La Secretaría de seguridad del pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal lograron la detención del presunto responsable del ataque a un masculino en Arriaga.

Un individuo a bordo de una motocicleta atacó a un civil afuera de un taller, dejándolo gravemente herido. A pesar de ser trasladado de inmediato a un hospital, el hombre falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En respuesta a este ataque, las autoridades de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y localización del responsable. Tras un operativo intenso de seguridad, los elementos de la Guardia Estatal Preventiva lograron localizar a Elio “N” presunto agresor integrante del Cártel Chiapas – Guatemala. Sin embargo, al ser abordado, el individuo abrió fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión en legítima defensa.

Durante el enfrentamiento, el agresor resultó lesionado y fue detenido. Al momento de su captura, se le aseguró un arma larga AK-47, con tres cargadores y tres cartuchos útiles, mismo que será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo ya mantiene bajo control la situación y reitera el compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos, respondiendo de manera inmediata a todas las situaciones que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía.

En operativo interinstitucional detienen al presunto responsable del ataque armado a un masculino en Arriaga.
Artículo anterior
SSP imparte taller “multiplicadores de Seguridad Vial para motociclistas” en Tapachula
Artículo siguiente
En operativo de seguridad detienen a un masculino por posesión de vehículo con reporte de robo en Tuxtla Gutiérrez.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a presuntas homicidas de una mujer en “El Amate”

Al Instante staff - 0
- Dos son personas privadas de su libertad y las otras dos fungían como guardias en dicho penal La Fiscalía General del Estado y la...
Leer más

Poder Judicial impone sentencia condenatoria por el delito de Pederastia

Al Instante staff - 0
- 20 años de prisión a Jesús “N” por su responsabilidad en los hechos ocurridos en Villaflores, Chiapas. El Poder Judicial del Estado de Chiapas,...
Leer más

SSP imparte curso de Educación Vial a la niñez en Pichucalco

Al Instante staff - 0
Para generar en los menores una profunda cultura de prevención y sensibilizarlos sobre la relevancia de la seguridad vial, la Secretaría de Seguridad del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV