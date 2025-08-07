En operativo interinstitucional detienen al presunto responsable del ataque armado a un masculino en Arriaga.

La Secretaría de seguridad del pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal lograron la detención del presunto responsable del ataque a un masculino en Arriaga.

Un individuo a bordo de una motocicleta atacó a un civil afuera de un taller, dejándolo gravemente herido. A pesar de ser trasladado de inmediato a un hospital, el hombre falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En respuesta a este ataque, las autoridades de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y localización del responsable. Tras un operativo intenso de seguridad, los elementos de la Guardia Estatal Preventiva lograron localizar a Elio “N” presunto agresor integrante del Cártel Chiapas – Guatemala. Sin embargo, al ser abordado, el individuo abrió fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión en legítima defensa.

Durante el enfrentamiento, el agresor resultó lesionado y fue detenido. Al momento de su captura, se le aseguró un arma larga AK-47, con tres cargadores y tres cartuchos útiles, mismo que será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo ya mantiene bajo control la situación y reitera el compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos, respondiendo de manera inmediata a todas las situaciones que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía.