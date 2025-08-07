jueves, agosto 7, 2025
SSP imparte taller “multiplicadores de Seguridad Vial para motociclistas” en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, a cargo del comisario jefe, Guillermo López Murua impartieron taller de multiplicadores de Seguridad Vial para motociclistas en el municipio de Tapachula.

En esta primera sesión, personal de las delegaciones de la Guardia Estatal Vial Preventiva de los municipios de Tapachula, Cuidad Hidalgo, Cacahoatán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Mapastepec, Escuintla, Acapetahua, Pijijiapan y Motozintla, correspondientes a las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Sierra Mariscal fueron capacitados.

Dicho taller teniendo como sede el municipio de Tapachula, tiene como finalidad que los elementos comisionados para impartir la capacitación “Seguridad Vial para motociclistas”, adquieran los conocimientos en el tema e impacten de manera positiva a los grupos de motociclista a los que impartan dicha capacitación.


Personal de la Unidad de Capacitación, Profesionalización y Proximidad Social con Inteligencia de la Guardia Estatal Vial Preventiva, disertaron temáticas relacionadas, con manejo a la defensiva, señalética vial, semáforos, peatones, equipamiento de seguridad, reglamento de Tránsito vigente en el estado de Chiapas y documentación vigente.

Estas acciones por parte de la SSP buscan brindar la orientación e información para la ciudadanía en general que usa como medio de transporte las motocicletas, evitando con ello, ser víctima u actor de accidentes con saldos lamentables.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso del mandatario estatal, Eduardo Ramírez Aguilar del fomento de la adopción de nueva cultura vial en el estado de Chiapas, como medida preventiva y de autoprotección.

