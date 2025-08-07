viernes, agosto 8, 2025
En Tuxtla, aprehenden a dos presuntos responsables de extorsión agravada: FGE

– Las víctimas, una financiera y ocho personas privadas de su libertad

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron el mandamiento judicial en contra de Ana «N» y Brahayan «N» y/o Brayan «N», este último de nacionalidad colombiana, como presuntos responsables del delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de una financiera y de Israel «N», Luis «N», Jose «N», Rigoberto «N», Emmanuel «N», Betzavé «N», Lucero «N» y Avy «N», por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en julio del presente año.

De acuerdo con la carpeta de investigación, desde el 16 de mayo de este año la gerente general de una empresa financiera y su personal comenzaron a recibir amenazas para pagar derecho de piso, presuntamente por parte de Ana «N» y Brahayan «N» y/o Brayan «N», quienes se identificaban como integrantes del Cártel de Sinaloa.

El 1 de julio, cinco sujetos armados ingresaron al inmueble y privaron de la libertad a la gerente y a una empleada, quienes fueron trasladadas por dos hombres en un vehículo blanco con placas de circulación de Chiapas con rumbo desconocido, y fueron liberadas al día siguiente, mientras que seis empleados fueron rescatados por elementos de Seguridad Pública el día de los hechos en las instalaciones de la financiera, logrando la detención en flagrancia de las cinco personas del sexo masculino.

Los indiciados fueron puestos a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de aplicar el Estado de derecho y garantiza Cero Impunidad hacia las personas generadores de violencia en Chiapas.

Aprehenden a presuntas homicidas de una mujer en "El Amate"
CEJA reafirma su compromiso con los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Chiapas
