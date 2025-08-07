Aprehenden a presuntas homicidas de una mujer en “El Amate”

– Dos son personas privadas de su libertad y las otras dos fungían como guardias en dicho penal

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión, por el homicidio cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Milkca “N”, ocurrido al interior del Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 “El Amate” de Cintalapa, el pasado 14 de julio.

Los mandamientos judiciales se ejecutaron en contra de Leticia “N” y Brenda “N”, como presuntas responsables del delito de homicidio calificado, así como de Patricia “N” y Rosalía “N”, por los ilícitos de homicidio culposo y ejercicio indebido del servicio público.

Cabe mencionar que las primeras indiciadas se encuentran privadas de su libertad en dicho centro penitenciario y compartían celda con la víctima, mientras que las últimas dos fungían como guardias.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima se encontraba interna en el CERSS “El Amate”, cuando Patricia “N” y Rosalía “N” realizaron el pase de lista y ésta no respondió. Por lo anterior, Leticia “N” y Brenda “N” acudieron a buscar a la víctima diciendo que no la encontraron; no obstante, momentos después, presuntamente, la localizaron sin vida al interior de los baños.

Las presuntas responsables fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.