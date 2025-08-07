Poder Judicial impone sentencia condenatoria por el delito de Pederastia

– 20 años de prisión a Jesús “N” por su responsabilidad en los hechos ocurridos en Villaflores, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el firme compromiso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos que salvaguardan la integridad de las niñas, niños y adolescentes, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Jesús “N”, por el delito de Pederastia, cometido en agravio de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Villaflores, Chiapas, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego de que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo probatorio en audiencias orales.

Por lo que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial determinó imponerle a Jesús “N” una pena de 20 años y el pago de la reparación del daño; asimismo, no se le concedió ningún beneficio sustitutivo de esta sentencia.

El Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en la que las y los juzgadores emitan resoluciones condenatorias que brinden la certeza de que los delitos que se cometan en agravio a la integridad y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.