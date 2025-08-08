En operativo de seguridad detienen a dos masculinos en posesión de narcóticos en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos por el probable delito contra la salud, en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Calcaneo Beltrán, guardias de la fuerza de seguridad detuvieron a Cristian “N” y Jhonatan «N» quienes al notar la presencia de las autoridades mostraron una actitud evasiva a bordo de una motocicleta marca Italika con placas de circulación del estado de Chiapas.

Derivado de la detención, guardias estatales les aseguraron 8 dosis con las características de la droga conocida como cristal y 11 dosis con las características de la droga conocida como crack.

Ante los hechos delictuosos, los detenidos y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación por el posible delito contra la salud.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de los ciudadanos en el estado de Chiapas.