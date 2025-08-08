sábado, agosto 9, 2025
InicioAl InstanteLa Fiscalía General del Estado informa:
Al InstanteRojas

La Fiscalía General del Estado informa:

Respecto a las publicaciones que circulan en redes sociales sobre el supuesto homicidio de una persona del sexo masculino en la colonia Jardines del Pedregal, en Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía General del Estado informa que se llevaron a cabo las indagatorias correspondientes, así como la necropsia de ley, la cual dictaminó que el ahora occiso, quien en vida respondiera al nombre de Juan Pablo “N”, tuvo como causa de muerte un infarto agudo al miocardio, por lo que se descarta el delito de homicidio.

