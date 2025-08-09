En operativo interinstitucional detienen a dos personas en posesión de presunta marihuana en Motozintla

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas por el probable delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en el municipio de Motozintla.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia centro del municipio de Motozintla, guardias de la fuerza de seguridad detuvieron a Vikeyra “N” y Oscar «N», ambos de nacionalidad hondureña, quienes al notar la presencia de las autoridades mostraron una actitud evasiva.

Derivado de la detención, guardias estatales le aseguraron 42 bolsitas de naylon transparente y en su interior hierba verde y seca con las características de la droga conocida como marihuana.

Ante los hechos delictuosos, los detenidos y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de los ciudadanos, en el estado de Chiapas.