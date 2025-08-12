Migrantes Denuncian Engaño de Autoridades Migratorias

* Les entregaron visas humanitarias, pero no pueden viajar al centro del país.

Tapachula, Chiapas 12 de Agosto del 2025.- Un pequeño grupo de migrantes de diversas nacionalidades, denunció que el pasado domingo aceptaron la propuesta de autoridades migratorias mexicanas de dejar de caminar en caravana por la región de la costa de Chiapas, y a cambio les dieron visas humanitarias.

Hasta ese punto dijeron, todo iba bien, sin embargo, una vez que obtuvieron el documento intentaron viajar en autobús para salir de Chiapas, y los bajaron en un retén de Arriaga, y los regresaron a Tapachula.

Según los inconformes, no los quieren dejar salir de Tapachula, a pesar de que cuentan con la documentación que les brindaron las autoridades migratorias.

Debido a esta situación se sienten engañados por las autoridades migratorias, ya que el objetivo de salir de esta localidad, es para conseguir mejores condiciones de vida, porque a decir de los extranjeros en esta localidad no hay trabajo, la comida y el hospedaje para ellos es muy caro. EL ORBE/ Mesa de Redacción.