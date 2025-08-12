Caravana Migrante Llega a la Comunidad de Galeana en el Municipio de Pijijiapan

• Descansarán este martes en la cancha techada de esta comunidad y continuarán con la caminata en la madrugada del miércoles.

Pijijiapan, Chiapas 12 de Agosto del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que partieron desde el miércoles de la semana pasada de Tapachula y recorren la costa de Chiapas, llegaron este martes a la comunidad de Galeana, perteneciente al municipio de Pijijiapan, en la costa de Chiapas.

El contingente descansa en la cancha techada de dicha comunidad, a donde se recuperan del cansancio. Varias personas presentan lesiones en los pies, algunos tienen cuadros de deshidratación y cansancio crónico. EL ORBE/ Mesa de Redacción.