En relación con las diversas publicaciones difundidas en redes sociales, en torno a un hecho de tránsito ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, en el que Ximena «N» resultó lesionada, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ha instruido se inicie la investigación respectiva por el delito de feminicidio en grado de tentativa, con perspectiva de género y bajo el protocolo correspondiente a dicho ilícito, a fin de deslindar y fincar las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, se informa que se encuentra una persona detenida, quien presuntamente es la autora material, para quien se garantiza una investigación imparcial y con respeto a sus derechos humanos.

El Fiscal General garantiza que no habrá impunidad en este hecho y en ningún otro que atente contra la integridad y dignidad de las mujeres.