Tapachula FC celebra el Día del Aficionado con entrada gratuita ante Jaguares FC

Tapachula, Chiapas; 14 de agosto de 2025.– Este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas, el Tapachula FC cerrará oficialmente su pretemporada recibiendo en el Estadio Olímpico de Tapachula al conjunto de Jaguares FC, en un atractivo duelo amistoso que contará con entrada totalmente gratuita para toda la afición del Soconusco, como parte de la celebración del Día del Aficionado.

Tras siete intensas semanas de trabajo físico y táctico, el equipo de La Perla del Soconusco se declara listo para su debut en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Premier, el próximo sábado 23 de agosto, cuando reciban en casa a Neza FC.

Este enfrentamiento ante Jaguares FC será el duelo de vuelta entre ambas escuadras en esta pretemporada. El pasado 9 de agosto, Tapachula FC visitó Tuxtla Gutiérrez y se llevó la victoria con marcador de 2-1.

Para este compromiso, el plantel tapachulteco contará nuevamente con Francisco Ramírez y José Ángel Solís, quienes se reincorporan tras superar molestias físicas que les impidieron participar en el encuentro anterior.

El partido promete ser un choque lleno de intensidad, considerado por muchos seguidores como el Clásico Chiapaneco. La directiva ha decidido premiar la fidelidad de la afición con acceso gratuito, con el objetivo de que el Estadio Olímpico luzca en todo su esplendor y se viva una auténtica fiesta deportiva.

Por su parte, Jaguares FC buscará cerrar su preparación con un triunfo y tomar revancha tras la reciente derrota sufrida ante los tapachultecos.